香港教科书删除公民抗议等政治内容

参与香港教育局“专业咨询服务”的高中通识书出版商，昨天在网上公布经修订的教科书内容。有出版社修订多达几十处，包括将“本土意识”与“民主派”等字眼，改为“本地意识”与“非建制派”。

综合《明报》、《星岛日报》报道，参与“自愿送审”的七家出版社昨天陆续上载修订后的勘误表。“今日香港”单元修订甚为明显，有课本以“按教学需要”为由，把公民抗命、特首普选争议等内容删去，并修订多幅讽刺政府的漫画，“本土意识”与“民主派”字眼也改为“本地意识”及“非建制派”。

其中，在参与送审的雅集出版社与香港教育图书公司（下简称教图）的勘误表中，修订处各达几十项，个别课题的图文均有显著增减。以法治为例，雅集以“按教学需要”为由，删除包括《基本法》23条立法争议背景、涉及公民抗命的模拟资料回应题，以及讨论香港是三权分立抑或行政主导的“升级知识”等内容。教图也删去“三权分立”字眼，改为“三者发挥互相制衡的作用，防止权力过分集中”。

报道称，在社会政治参与、港人身份认同的课题，删改更为明显，雅集把“本土意识”与“民主派”等字眼，改为“本地意识”与“非建制派”；在“新兴政治组织”内容，删去香港众志等名称，同时把它们“透过社会运动，如示威、游行，甚至更激烈的抗争手法，以争取社会公义”这一句子删去。

香港高中通识科课本过去一直由书商自行订定印发，再交由校方及老师使用授课，而教师在教学过程中也可以引用自己的资料。对当局而言，通识科教授社会时事，涉及政经和历史等问题，有些内容颇为敏感。

有评论称，反修例抗争在去年中暴发后，大批青年包括中学生参与了这场运动。一些建制派人士将此归咎于通识科课本的内容“偏颇”，并指学校老师大都属于泛民主派的教育组织，以致学生“被洗脑”。



