中国首次以缔约国身份参加《武器贸易条约》大会

《武器贸易条约》缔约国大会8月17日至21日因疫情以书面方式召开。中国首次以缔约国身份与会。

据新京报报道，中国驻日内瓦代表团微信发布消息，中国裁军大使李松表示，中国对军品出口采取慎重负责态度并实行严格管理，积极支持国际社会采取必要措施规范国际武器贸易，打击非法武器转让。

中国在书面发言中就进一步加强《武器贸易条约》提出三点主张：一是持续提高条约普遍性和有效性，积极开展国际合作与援助;二是加强联合国框架内常规武器军控机制的互动协作，积极支持联合国在常规军控方面发挥核心作用;三是进一步强化负责任的武器贸易理念，呼吁各国不向非国家行为体出售武器，停止借军售干涉主权国家内政。

《武器贸易条约》（The Arms Trade Treaty，ATT）是一个规范国际间武器贸易的多边协定。该条约为监管八类常规武器的国际贸易制定了国际标准，其对象包括坦克、装甲战车、大口径大炮、战斗机、攻击直升机、战舰、导弹与导弹发射器，以及小型军火。

遵守条约的缔约国将设立管制武器出口的机制，以确保所输出的武器不被用于种族灭绝、战争罪行，或落入恐怖分子和犯罪团伙手中。

美国总统特朗普去年4月27日签署行政命令，宣布正式退出《武器贸易条约》。中国全国人大常委会6月20日表决通过决定，决定加入该条约，中国常驻联合国代表张军7月6日向联合国递交加入书。