消息：甲骨文加入收购TikTok美国业务的竞争

继微软、推特之后，美国另一科技巨头甲骨文据报也有意收购抖音海外版TikTok在美国等地的业务。

知情人士向《金融时报》透露，甲骨文已经和TikTok的中国母公司字节跳动进行初步洽商，并认真考虑收购该应用在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。

这名人士还表示，甲骨文正在与一批持有字节跳动股份的美国投资者合作，其中包括泛大西洋投资集团和红杉资本。但截至下午，字节跳动、泛大西洋投资集团和红杉资本均未回应。

美国总统特朗普早前发出“封杀令”，要求TikTok在90天内出售所有美国业务后，微软即与字节跳动磋商，并寻求收购TikTok在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。据称，它一直是收购TikTok的领先竞购者。

有获悉该公司想法的人士表示，微软也认真考虑过收购TikTok除上述国家以外的国际业务。不过，一位接近字节跳动的人士表示，该公司无意出售TikTok在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰以外的任何业务。

一位直接了解内情的人士透露，甲骨文加入竞购为字节跳动提供了除微软外的另一个可靠选择。

甲骨文创始人埃利森是全世界最富有的人之一，也是硅谷少数公开支持特朗普的人之一。今年2月，这位76岁的亿万富翁企业家在他位于加州科切拉谷地的庄园为美国总统特朗普举行了一场筹款活动。

目前尚不清楚白宫方面是否更支持甲骨文、而非微软。