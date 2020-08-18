中国陆金所联手开泰银行 搭建线上理财平台入局泰国市场

隶属中国平安集团的线上财富理平台陆金所（Lufax）周二（18日）宣布，日前该公司旗下陆国际金融资产交易所（新加坡）有限公司与泰国开泰银行（Kasikornbank）达成战略合作，搭建一个面向泰国投资者的线上理财平台。

据路透社报道，陆金所的新闻稿中写道，将依托科技及线上财富管理优势为开泰银行建立个人线上综合财富管理平台，并将与开泰银行共同运营管理。

本次合作中，陆金所首次采用“云输出”的创新模式向银行进行技术与运营赋能；该云平台整合陆金所财富管理业务核心科技与经营能力，将用户管理、订单、产品、交易、支付等模块打造成可复制、可输出的金融科技产品。

多位直接知情消息人士7月下旬告诉记者，陆金所正寻求最快今年在美国进行首次公开发行（IPO）；根据路透在2018年陆金所最近一轮筹资时的报导，当时陆金所筹资前的估值为380亿美元（519.55亿新元）。

据中国平安集团2019年报公布的信息，陆金所2019年客户资产管理规模为3468.56亿元人民币（684.38亿新元），较年初下降6.1%；不过，B端合作客户资产管理规模由2018年的74.09亿元增至2019年的652.25亿元，增幅高达780%。