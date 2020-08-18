受美国制裁华为影响 联发科：密切关注管制规则变化

美国商务部工业和安全局（BIS）昨天发布了对华为的修订版禁令，进一步限制华为使用美国技术和软件生产的产品，并在实体列表中增加38个华为子公司。这意味着华为外购芯片的路径将会被“阻断”。来自华为收入占比约为4.2%的联发科技（MediaTek）今早在台股市场一度跌10%，创近一个月来盘中低位，联发科受访时说，正密切关注这一规则的变化。

根据第一财经报道，联发科技受访时回应，公司一向遵循全球贸易相关法令规定，正密切关注美国出口管制规则的变化，并咨询外部法律顾问，实时取得最新规定进行法律分析，以确保相关规则之遵循。

按照此前美国公布的禁令细则，虽然华为麒麟芯片难以生产，但并不影响第三方芯片设计企业向华为提供标准产品。

华为轮值董事长徐直军在今年的年报沟通会上曾对记者表示，就算在（上游芯片代工被禁）这种情况下，华为还能从韩国的三星、台湾联发科、中国展讯购买芯片来生产手机，就算华为因为长期不能生产芯片做出了牺牲，相信在中国大陆会有很多芯片企业成长起来。华为还可以从韩国、日本、欧洲、台湾芯片制造商提供的芯片来研发生产产品。

8月初，联发科技曾受访表示，年底和明年联发科技将会有更高端的芯片推出，但对于单一客户的相关资讯不便评论。目前，联发科技可以承接华为订单。

“在一个月以前，联发科对中国客户更新了最新的旗舰手机芯片路标图，很多规格一看就是以华为的规格为主导。”一消息人士对记者说。有消息称，华为近期向联发科订购了1.2亿颗芯片，而在今年发布的手机中有七款均采用了联发科芯片。

但在此次新规中，美国商务部对所有受出口管理条例（EAR）约束的项目都规定了许可证要求，并修改了现有的四个华为实体清单条目。只要交易涉及到实体清单上的一方，国际清算银行就会对涉及受商业出口管制管辖的项目的任何交易施加许可证要求。例如当华为（或其他实体清单实体）作为采购方、中间人或最终用户时，前述行动将立即生效。

有分析指出，美国商务部此举旨在阻止了华为绕过美国出口管制来使用美国技术开发或生产的电子元件。

