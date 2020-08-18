蔡英文：打造台湾成为亚洲资产管理中心

台湾总统蔡英文今天上午接见台北美国商会会长金奇伟(C.W.Chin)时表示，已立下目标，要将台湾打造成亚洲企业资金调度及高阶资产管理中心。美国商业环境风险评估公司（BERI）今年首次的评估报告当中，台湾投资环境风险评比的排名上升，成为全球第三名。

根据东森新闻台报道，蔡英文说，今年初以来，一直面对严峻的疫情挑战，以及全球政经秩序的变化，她感谢台北美国商会在今年6月发表《台湾白皮书》时，对台湾防疫成果的肯定，并针对经贸政策，提供许多建议。

蔡英文表示，台北美国商会很重视台湾振兴观光业的政策，希望协助台湾在国门开放后，吸引更多外国旅客；她强调，不论外国旅客或外商投资，台湾都是张开双臂欢迎，希望跟台北美国商会一起努力，朝目标迈进。

蔡英文表示，台湾可以运用防疫经验，展现完善的经商和投资环境，台湾这几年来，在改善投资环境上，确实有不少成果，加上美中贸易衝突与香港情势，台湾产业也遇到新的挑战和机会。

蔡英文说，最近美国国务院公布“5G干净网路”名单，台湾的五家电信业者也都在内，台湾会努力打造“六大核心战略产业”，包括资讯及数位产业、生物及医疗科技产业等，以及成立“人才循环大联盟”，让台湾成为未来全球经济的关键力量，也会是美国面临供应链重整，在亚洲可信赖的最佳盟友。

