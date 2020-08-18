董明珠潜在接班人裸辞 任财务总负责超12年

被解聘财务负责人10天后，在格力电器工作长达18年、曾被视作格力电器董事长兼总裁董明珠接班人选之一的望靖东辞去该公司所有职务。

据观察者网报道，格力电器8月17日公告，当天其董事会收到该公司董事、副总裁、董事会秘书望靖东的书面辞职报告，望靖东因个人原因申请辞去董事、副总裁、董事会秘书职务。

辞职后，望靖东将不再担任格力电器任何职务。

简历显示，今年已是望靖东加入格力电器的第18个年头。望靖东2002年11月至2006年4月历任格力财务部部长、采购部部长、审计部部长；2006年4月至2009年9月任格力总裁助理；2008年1月至2020年8月6日，任格力财务负责人；2009年7月至今，任格力董事会秘书；同时，在2009年10月至今，任格力副总裁、董事会秘书。

格力电器公告，望靖东辞职不会导致该公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响其董事会、相关工作的正常开展。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由其董事张伟代行董秘职责。

张伟较望靖东更早进入格力电器。根据公开资料，张伟于1999年加入格力电器，曾任格力电器管路分厂、物资供应部、外协外购质量管理部、企业管理部负责人，格力电器总裁助理。2013年至2020年3月任格力集团常务副总裁，目前任该公司总裁助理。

作为格力电器的老将，望靖东曾被外界视作董明珠的接班人之一。

在2019年1月的股东大会上，有股东提问称：“我想问无论股东有什么意愿，董总不可能永远是格力电器的董事长，公司内部有没有董事长接班人的培养计划。”

对此，时任格力电器副总裁的望靖东并未正面回答。也就是在此次会议中，望靖东被推选为格力电器非独立董事，董明珠则再度连任格力电器董事长。

关于接班人的话题，董明珠2018年3月曾表态：“如果格力不能更好地运营下来，我绝对不会交班”。

而在今年6月底谈及接班人话题时，董明珠再次强调人选标准：“我很想有个人能冒上来，我随时都可以把位子让出来。所以不是我想和不想，而是他能干不能干，做不做得出来。”

此次望靖东辞职的背景是，格力经营在疫情下面临着重大压力。

虽然正式的半年报还未出炉，但格力电器2020年上半年的业绩预告显示，其总营收预计在695亿元（人民币，下同，137.01亿新元）至725亿元之间，同比下滑29.3%至26.3%；净利润在63亿元至72亿元之间，同比下降48%至54%。