环时吁台海各方“不开第一枪”

中国官媒《人民日报》旗下市场化报章发表社论，呼吁台海地区的中国大陆解放军、美军和台军都应该恪守不开第一枪的原则。

据环球时报17日的社论，文章首先引述台湾《中国时报》报道说，消息人士透露，台湾军方在内部表示，台军飞行员如果在没有接到空军作战指挥部下达的命令擅自开第一枪，着陆后将被立刻移送法办。

对此，环球时报的文章认为，这一准则是台军必须认真遵守的。而且，在台海地区解放军、美军和台军都应该恪守不开第一枪的原则，并且通过官方渠道将这一态度彼此告知。这有助于帮助前沿部队正确判断对方的意图，避免现地紧张，从而有效降低擦枪走火的风险。

文章指出，随着中美战略博弈的升级，双方军队都在中国大陆近海增加了活动，相遇的几率变多了，对对方意图的解读也更趋严峻。双方都没有现在进行一场战争的战略意愿，但也都在加紧开展应对局势突然失控的准备。现在大概是1996年以来中国大陆近海、尤其是台海发生擦枪走火风险最大的时期。

文章认为，一旦现在发生擦枪走火或者出现2001年中美撞机那样的极端事件，双方控制事态、以和平方式解决危机的难度要比当年大得多。两国舆论届时都将被引爆，从而极大压缩两国政府通过相互妥协处置危机的空间。

因此不开第一枪应成为中美台三方军队的共同准则，无论哪一方的军人，在看上去有些危险的接触中坚持不开第一枪，就是为人民福祉所做的真正担当。如果美台政客不断兴风作浪，持续把局势推向越来越严重的紧绷，那么台海最终擦枪走火就将是高概率的事情。

不过文章也指出，中国大陆不能示弱，在不开第一枪的同时，对台军事压力必须不断增加砝码，让对方认识到情况的严重性。

《环球时报》文章认为，解放军的演习完全应该随着美台挑衅的加剧而进一步强化。要让台湾越来越清楚，解放军有充分能力和决心在必要时一举粉碎“台独”势力，台方与美方勾结的越紧，动作的尺度越大，那种根本的危险就越迫近。