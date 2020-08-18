据悉蚂蚁集团IPO前拟在重庆成立消费金融公司

消息人士透露，蚂蚁集团计划在重庆市设立一家消费金融公司，在迅速增长的国内市场进行业务扩张。

据路透社18日报道，了解情况的消息人士透露，蚂蚁集团计划与南洋商业银行和阿里巴巴支持的智能交通服务企业千方科技股份有限公司结盟，推进消费金融业务。由于信息尚未公开，消息人士不愿具名。

蚂蚁集团将持有新公司50%的股权，南洋商业银行和千方科技各持有15%和10%。消息人士说，其他联合创始人还包括电池生产商宁德时代新能源科技股份有限公司。

消息人士透露，这些创始人计划对该公司投资约80亿元人民币(15.78亿新元)，作为注册资本，并打算最早周五就签订协议。

蚂蚁集团与宁德时代皆不予置评。南洋商业银行与千方科技未立即回覆置评要求。

蚂蚁集团上月表示，已开始在港交所和上海科创板同步上市的进程。其他消息人士告诉记者，蚂蚁集团计划通过两地同步上市筹资逾200亿美元。一位消息人士说，该家消费金融公司可能在今年第四季度开始运营，目标是成长为一家中国最大的消费金融放贷行。

蚂蚁集团已在重庆运营两家小额贷款公司，而这家新公司将成为一大提振助力，因消费金融企业的放款规模可以达到其注册资本的10倍，而线上小额贷款企业的杠杆比率仅有二至三倍。

据光华管理学院，管理没有那么严格的互联网消费金融规模自2014年以来已经暴增了400倍，达到近8万亿元人民币。

饱受疫情打击的经济损及消费者信贷需求，但官员已明确指出，消费贷款机构是刺激消费重新启动的关键杠杆。

路透社在报道中评论说，蚂蚁集团计划在重庆市设立一家消费金融公司，凸显出蚂蚁集团和腾讯控股、字节跳动等中国科技巨头的普遍行动，壮大靠近本土的金融服务业务。它们面临海外对其科技业务日益严格的审查及中美关系恶化的影响。

蚂蚁集团已经获得在中国规模达数万亿美元的庞大金融市场开展多种金融业务的牌照，包括支付、在线金融、保险和小额贷款。阿里巴巴集团握有蚂蚁集团33%的股权。