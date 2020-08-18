香港特首办收到带有粉末的恐吓信

香港行政长官办公室昨日（17日）收到一封写给特首林郑月娥的粉信，信中还带有粉末。港警将案件列为“刑事恐吓”处理，正缉捕发信人并追查其动机。

据《星岛日报》报道，特首办收到的信中收件人为林郑月娥，职员按既定程序拆信查阅，发现信上写着“反抗”及“不满政权”等字眼，信封内更附带可疑白色粉末，职员担心粉末有危险性，通知上级并报警。

大批警员随后封锁现场调查，爆炸品处理课人员即场检验信件内白色粉末。初步证实粉末是淀粉质，不排除有人通过寄信恐吓林郑月娥及表达政见。

警方发言人说，爆炸品处理课人员检查后，相信该些粉末没有危险成分，案件被列作刑事恐吓。人员检走有关粉末作进一步检验，暂时没有人被捕，事件中无人受伤，亦毋须疏散在场人士。

行政长官办公室回覆查询时说，办公室昨接获一封载有白色粉末的可疑信件，职员发现后立即报警处理，行政长官没有接触该信件。

特首办曾经也接获粉末信件，2014年3月4日，特首办、中联办、证监会、金管局、马来西亚驻港领事馆以及四家传媒机构，先后接获可疑粉末信件，寄信人声称不满一家银行投资网站经营有问题，导致客户损失，要求监管机构彻查，警方其后证实粉末只是豆粉，将九宗案件合并调查。

去年特首也收到过恐吓电话，去年6月11日，当时逃犯条例恢复二读前夕，特首办及律政司收到多个恐吓电话，要求林郑月娥24小时内撤回修例，否则会伤害她及家人的性命；还威胁说，会扔汽油弹伤害律政司司长郑若骅及其丈夫潘乐陶。

