字节跳动同业竞争公司BIGO计划将服务器从香港移至新加坡

中国应用程序制造商字节跳动的较小同业BIGO Technology，计划将服务器从香港转移到新加坡，以摆脱《香港国安法》的限制。该公司正在试图强调相对于其中国母公司的独立性。

根据路透社报道，在此之际，美国加强对中资企业的安全审查，而美国是BIGO最有前途的市场之一。今年中印爆发边境冲突，印度也对该公司的应用程序发出禁令。

美国总统特朗普曾表示，美国可能会对中资公司施加更大压力。由于担心其处理的个人数据的安全性，特朗普威胁禁止字节跳动旗下的短视频应用程序TikTok。

该公司的同类应用程序Likee和实时流媒体应用程序Bigo Live与TikTok竞争，尚未遭到美国当局点名，但该公司的一位资深主管告诉路透，它希望“不要被夹在中间”。

“不幸的是，有时我们不能控制其他人的想法，”负责政府关系事务的副总裁迈克.王（Mike Ong，译名）在公司的新加坡总部受访时表示。

迈克还说，Bigo运作“完全独立于”母公司欢聚集团(JOYY)。欢聚是一家美国上市中资科技企业，该公司去年收购Bigo，按照收购价计算，对Bigo的估值为21亿美元（28.68亿新元）。

欢聚执行长李学凌是这两家公司的联合创建人兼董事长。

迈克表示，该公司并未在中国市场提供服务，而且拥有自己的管理、资源和基础设施，包括数据中心。

尽管Bigo一再宣称其独立性以及源自新加坡，但在印中两国出现边界冲突后，印度在6月还是禁用了该公司以及其他一些中国的应用，指其威胁印度的“主权和完整”。

Bigo称，在这件事上已请求新加坡和印度政府提供帮助。两国政府暂未回复置评要求。

