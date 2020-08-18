中国外交部回应美国升级对华为禁令：将采取措施维护中企权益

中国外交部发言人赵立坚表示，中方坚决反对美方蓄意抹黑和打压华为等中国企业。中国政府将继续采取必要措施，维护中国企业正当合法权益。

据中国央视报道，赵立坚在今天（18日）的例行记者会上表示，一段时间以来，美方在拿不出任何真凭实据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量，对华为等中国企业采取各种限制措施，这是赤裸裸的霸权行径。必须强调美方所作所为彻底戳破了美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的遮羞布，违反国际贸易规则，破坏全球产业链，供应链、价值链，这也必将损害美国国家利益和自身形象。

赵立坚强调，美方对华为等中国企业的打压越歇斯底里就越证明这些企业的成功，也越证明美方的虚伪和霸道。历史上许多其他国家的成功企业也都有过类似的遭遇。美方这种不光彩的做法已经并将继续遭到其他国家的广泛反对和抵制。

他说，美方指责华为威胁美国的国家安全，但事实证明在过去30年里，华为在全球170多个国家和地区建设了1500多个网络，为228家全球500强企业提供了服务，服务全球超过30多亿人口，没有任何一个国家能够拿出华为产品存在后门的证据。

赵立坚指，美国是地球上最大的名副其实的黑客帝国。 思科、苹果等美国公司几年前就已经承认其设备存在安全漏洞和后门。美国情报部门长期以来对包括盟友在内的外国政府、企业和个人实施无差别的非法窃密监听活动，包括美国本国公民在内，基本没有任何秘密可言，这是公开的事实。

他表示，“我们敦促美方立即纠正错误，停止污蔑抹黑中国，停止打压中国企业。中国政府将继续采取必要措施，维护中国企业正当合法权益。”