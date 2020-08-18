贸易协议履约评估在即 中国自美原油进口大增

在备受瞩目的中美第一阶段贸易协议履约情况评估即将到来之际，身为世界头号原油进口国的中国加大了自美原油进口力度。

据彭博社18日报道，市场情报公司Vortexa Ltd.基于油轮临时租约作出的预测，下月将有多达1400万桶原油（七艘超级油轮满载）在美装船驶往中国。如果所有这些油轮都能如期成行，则中国当月自美原油进口量将是8月份的两倍以上。

油轮预订量的激增发生在贸易协议履约评估即将到来之际。根据中美第一阶段贸易协议，中国承诺增加美国能源产品的进口量。不过，伴随两国关系的持续恶化，中美双方原定上周末举行的履约评估会晤已被无限期推迟。

彭博基于海关数据计算得出的结果显示，中国今年前六个月的美国产品进口量仅达到协议下2020年全年目标的23%。伴随中国经济的疫情后复苏脚步，中国炼油厂一直在持续提高开工率，疫情压抑后的需求释放可能也是中国增加原油进口的原因之一。

Vortexa高级分析师Serena Huang（音译：瑟琳娜.黄）认为：“增加进口美国原油可能是出于政治原因，中国眼下仍有相当可观的原油库存，而当前美国原油相对中东原油也并无太大的价格优势。”

Vortexa数据显示，截至8月17日，顶级中国油企中国石油和中国石化租用的油轮占到了定于9月美国装船驶往中国的超级油轮总量的40%以上。中国所购美国原油中包括WTI Midland和Mars，但据交易员说，这些品级的原油并不比其他地区的同等级原油便宜。

中国石化新闻办工作人员和中国石油母公司的一名工作人员皆拒绝就此发表评论。