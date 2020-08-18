特斯拉与拼多多就Model 3促销活动陷入争执

特斯拉与中国电商巨头拼多多陷入了日渐激烈的争议，称后者开展的Model 3促销活动违反了其政策。

据彭博社18日报道，争议从上个月开始浮出水面，其核心是特斯拉的直销模式。与大部分通过特许经销商进行销售的车企不同的是，特斯拉有自己的展厅网络，供顾客查看车辆后在网上下单。顾客也可以直接访问官方在线频道，两者之间的价格相同。

而这一次，武汉一名消费者通过拼多多平台看到宜买车旗舰店的特斯拉Model 3有优惠。总部在福建的汽车零售商宜买车的报价是25万1800元人民币（4万9673.06新元），比特斯拉官方补贴后价格便宜了大约7%。

特斯拉获悉此事后，否认与拼多多或宜买车有任何形式的合作。宜买车依然以此价格销售，武汉的消费者付了款，最终他的订单在特斯拉的网站上直接下达，使用的是他的个人信息。

特斯拉方面称这一交易为转售，意味着武汉的这名消费者无权享受通过官方渠道购买特斯拉所享受的权利。另外，特斯拉周二（18日）表示，如果他想在促销提供者那里保障合法权利，那么特斯拉将提供支持。

拼多多称，对特斯拉导致部分粉丝难以获得梦想的汽车感到失望，感谢用户对拼多多平台的信任，将尽一切所能保护他们的权益。

彭博无法立即与宜买车的代表取得联系。

特斯拉一位北京的代表表示，愿意对这位消费者损失的时间和精力提供补偿，如果他愿意，十分欢迎通过官方渠道重新下单。