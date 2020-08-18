台湾禁爱奇艺和腾讯We TV等以迂回方式在台经营

台湾经济部将禁止台湾地区个人或公司代理大陆网际网路视听服务（OTT-TV）业者的商业服务。

据《中时电子报》报道，台湾经济部18日宣布，以上措施预计9月3日公告实施，届时爱奇艺、腾讯We TV将不能从事会员服务。

台湾经济部副司长陈秘顺解释说，此表公告后，台湾地区都不能代理或经销这些大陆OTT TV业务，等同不能在台有营业行为。如果违法，将由台湾的通讯传播委员会（NCC）开罚。

陈秘顺介绍，该措施将于9月1日期满，届时如果没有太大反对意见，9月3日就会正式公告实施。

OTT是指互联网公司越过运营商，发展基于开放互联网的各种视频及数据服务业务。

北京爱奇艺科技曾于2016年赴台投资设立子公司，但是经济部以规划经营的OTT-TV业务，并不是开放给大陆地区人民或公司投资项目给予拒绝。其后爱奇艺绕道香港在台由欧锑锑娱乐代理，中国腾讯旗下影音平台WeTV也仿效爱奇艺的做法，通过香港子公司在台湾上架应用（APP）招募收费会员。

为防杜爱奇艺、腾讯以迂回方式在台经营，台湾行政此前进行院跨部会会商，先是由NCC担任OTT-TV的中央目的事业主管机关，经济部再依据“台湾地区与大陆地区人民关系条例”规定，于今日发布“在台湾地区从事商业行为禁止事项项目表”，禁止台湾的人民、法人、其他机构，代理、经销大陆OTT -TV商业服务。