龚道安为年内被查第三名警界高官 政法队伍或持续震动

中共公检法系统“打虎”行动延伸到上海，上海市副市长、市公安局长龚道安成为中共十九大以来首个落马的在沪副部级大员，也是今年来第三名被查的警界高官。分析指出，龚道安落马宣示中共中央“刮骨疗毒”的决心和力度不减，全国政法队伍下来可能发生更大震动。

中共中央纪委监察委今天宣布，龚道安因涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。龚道安最后一次公开露面，是在7月31日。据上海市委机关报《解放日报》报道，他出席了当天国务院召开的全国安全生产电视电话会议。

公开资料显示，现年56岁的龚道安是湖南澧县人，仕途从湖北起步，曾任湖北省咸宁市委常委、政法委书记、市公安局党委书记、局长等职。2010年至2017年间，龚道安在主管技术侦查的公安部十二局担任副局长和局长。他在2017年6月出任上海市政府党组成员、市公安局党委书记、局长，半年后即当选为上海市副市长。

龚道安落马前在上海市八名副市长中排名第六，主管上海市公安、司法行政、社会稳定、道路交通安全等工作；并分管市公安局、市司法局及市监狱管理局等。

上海市人大常委会在龚道安落马消息公布后，任命原文化和旅游部非物质文化遗产司司长陈通为副市长。上海市委常委会同天在市委书记李强主持下召开会议，强调对龚道安的调查“再次释放出全面从严治党永远在路上的强烈信号”，坚决拥护中央决定，把全面从严治党引向深入。

在龚道安之前，公安部原副部长孙力军和重庆市原副市长、公安局长邓恢林这两名警界高官今年来已相继被查。北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》访问时指出，除了这三名副部级大员，近期还有多个省市的公检法干部陆续落马，说明政法队伍正加大力度清理门户。

唐任伍说，近年来各地爆出的公检法官员为黑恶势力站台丑闻引发民间强烈不满，今年一系列整顿工作都是针对这类腐败现象开刀。“龚道安落马，标志着本轮整肃行动‘上不封顶’，也是对老百姓要求公平正义的回应。”

中共中央政法委7月初宣布在全国政法队伍中开展教育整顿试点工作，宣示将清除“害群之马”，严查中共十八大以来不收敛不收手的腐败。中国公安部部长赵克志本月初在中国东北调研时，也强调要坚决查处对中共不忠诚不老实，以及搞人身依附、“小圈子”的人。

唐任伍观察到赵克志奔赴东北之前，先到江西等南部省份调研，显示中央的整顿教育工作范围从南到北，覆盖全国。他预计，接下来各地还有更多问题官员将落马。

另一方面，中粮集团党组成员、总会计师骆家駹今天也因涉嫌严重违纪违法，接受中纪委国家监委纪律审查和监察调查。56岁的骆家駹此前长期任职于中国机械工业集团公司，2018年9月调往中粮集团。

（记者是《联合早报》上海特派员）