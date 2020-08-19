台湾可成科技作价约14亿美元出售在大陆的两部门

iPhone的主要金属框架供应商可成科技已同意将在中国大陆的两个部门出售给蓝思科技，随着中美关系的恶化，越来越多台湾企业从大陆撤离，转而增加其他地区的产能。

根据彭博社报道，可成科技在一份声明中说，蓝思科技将以现金方式向可成科技出售在中国泰州的两个部门，交易有望在今年年底之前完成，尚待政府批准。可成科技发言人巫俊毅在记者会中说，这笔交易的初步定价为14.3亿美元（19.5亿新元），涉及的一家工厂占可成2019年总销售额的40％。巫俊毅补充说，中美贸易战和日益激烈的价格竞争正在促进供应链整合。可成科技在中国大陆仍然保留部分业务。

广发证券分析师杰夫·普（Jeff Pu）表示，“继iPhone组装商和硕收购铠胜后 ，可成可能失去与和硕的长期合作关系，并丢失在苹果供应链中的市场份额，所以该公司可能想通过出售上述工厂以套取部分现金。该工厂主要负责生产iPhone的金属框架和玻璃后盖。 对于蓝思科技而言，购买这家提供初步组装服务的工厂有望增加该公司将来赢得iPhone和iPad组装订单的机会。”

中美之间的竞争导致全球科技行业的分歧越来越大，促使企业将制造基地分散到中国大陆以外的地方。一个月前，台湾的电子品组装商纬创资通同意将其在大陆的iPhone生产厂出售给立讯精密，为后者成为首家大陆的iPhone组装商铺平了道路。