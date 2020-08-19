中国美国商会获准安排企业高管飞往中国

中国美国商会据报已获得批准，可以安排美国高管飞往中国。

《南华早报》昨天引述商会的消息人士透露，自周一起已有近200人报名登记，表明他们想要乘搭从旧金山飞往北京的包机，这远远超过了包机规定的120人的最低人数要求。

商会指出，只有那些在商会成员公司工作且收到邀请函的雇员才能乘搭。同时，他们也必须获得有效的再入境签证。

此外，雇员的家庭成员也获准随机同行，但所有乘客在登机前都必须通过冠病检测，抵达目的地后也必须接受隔离。

据报道，此次包机由美国联合航空（United Airlines）提供，机票价格会较市场价优惠一些，经济舱票价从4300美元（下同，5871新元）起价，商务舱的票价则从1万美元开始。

中国美国商会称，北京当局是在上周五（14日）批准他们安排美国高管赴华的计划。不过，为了确保所有乘客都能获得再入境签证，并在出发前进行冠病检测，商会决定将原定的出发时间8月28日，推迟至9月12日。

德国汉莎航空于5月包机飞往中国天津。图为一名旅客走过法兰克福机场的值机亭。（路透社）

中国政府部门于8月初放宽了对想要返回中国的欧洲居民的规定，但美国人仍面临错综复杂的程序，其中包括要获得他们在中国所在地的区政府出具的邀请函，要申请新签证，然后再找到可搭乘的航班。

据《华尔街日报》报道，中国欧盟商会估计，目前约有25万常驻中国的外国专业人员仍留在国外；很多外国公司表示，员工无法就位正在阻碍它们真正恢复正常。

中国欧盟商会上海分会7月的一项调查发现，56%的公司有员工没能返回中国，40%的受影响企业表示，这些员工的缺席影响了销售。

上海美国商会会长季恺文（Ker Gibbs）则说，随着秋季临近，如果无法在9月新学年开始时返回中国，很多美国家庭可能永久放弃中国。随着美中继续在贸易、技术和全球影响力等问题上互相攻击，这可能会产生更广泛的影响。

他表示：“时间紧迫。地方政府和中国人民总是在说美国商界对中国产生的积极影响。没人想失去它。”

中美同意增加一倍往返航班

对此，美国交通部昨天表示，中国和美国已各自允许航空公司将两国之间的每周航班数量由现在的四个增至八个。

据路透社报道，美国交通部表示，将允许目前飞美国的中国四家客运航空公司将航班数量增加一倍，达到每周八个往返美国的航班。中国也同意允许美国的航空公司将飞中国的航班数量增加一倍。

美国交通部表示，中国和美国已各自允许航空公司将两国之间的每周航班数量由现在的四个增至八个。图为多架达美航空的飞机停泊在美国阿拉巴马州伯明翰的机场。（路透社）

冠病疫情暴发后，美国航空业者自愿中止了飞往中国的航班。1月31日，美国总统特朗普禁止几乎所有非美国公民从中国前往美国。

美国联合航空昨天说，自9月4日开始，每周从旧金山飞往上海的航班将增至四班。同时美国交通部表示，达美航空（Delta Air Lines）可以将每周两班增至四班。

美国交通部说，美国政府仍希望中国根据双边航空协议，全面恢复美国航权，并称如果中国允许增加航班，美国也会做出同样的回应。

美中协议同意两国每周往返超过100个航班。