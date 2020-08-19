港本土派人物梁天琦拟申请提早出狱

消息人士透露，因参与香港旺角骚乱而正在服刑的“本土民主前线”前发言人梁天琦，计划申请假释，但碍于他的身份较为敏感，预料成功的机率不大。

梁天琦因在2016年春节期间参与旺角骚乱，而在2018年被香港高院判刑六年。不过其代表律师曾预测，梁天琦最快在2022年1月出狱。

网媒“香港01”引述消息人士称，已服刑约一半的梁天琦，正计划申请俗称“假释”的监管下释放计划，希望能争取提早出狱，恢复自由身。

据称，梁天琦申请假释的计划已处于筹备文件的阶段，预料短期内会正式提出申请。

一般而言，如果囚犯在监禁期间行为良好，刑期可以减少，最多可扣减实际刑期的三分之一。这意味着，梁天琦能最快在明年1月提早离开监狱。消息人士表示，梁天琦服刑期間行為非常良好。

不过，梁天琦要争取假释获批，仍必须待监管下释囚委员会审核。

香港保安局设立的监管下释囚委员会，由五名成员组成，目前由前终院署任司法常务官陈爵担任主席。委员会负责执行两项提早释放计划，包括监管下释放计划。该计划适用于正在服3年或多于3年监禁刑期（终身监禁除外），而且至少已服满刑期的一半或20个月的囚犯。

报道称，由于梁天琦属于香港本土派的代表人物之一，社会知名度高，因此他申请假释或许有难度。对此，一名不愿具名的香港立法会议员透露，梁天琦如有需要愿为对方写信。

但有律师认为，监管下释囚委员会主要考虑申请人是否会重犯，政治背景非考虑因素。

在去年暴发的反修例抗争中，有许多示威者高呼的口号“光复香港，时代革命”，正是源自梁天琦2016年参加立法会选举时的竞选口号。有评论称，今年29岁的他是许多示威者的精神领袖。