长江上游发生近40年来最大洪水

由于长江发生流域性大洪水，其中上游发生1981年以来最大洪水，预计三峡水库明天将出现建库以来最大入库洪峰76000立方米每秒，中国水利部今早已将水旱灾害防御Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。

根据《新京报》报道，据中国水利部消息，8月11日至17日，长江上游嘉岷流域接连发生两次强降雨过程，过程降雨集中、强度大、极端性强，累积雨量大于250毫米的笼罩面积为6.7万平方公里，大于100毫米的笼罩面积为22.7万平方公里，北川站过程累积雨量达946毫米，过程降雨量、雨区覆盖范围、单站最大雨量均超过了1981年上游特大洪水同期降雨过程。

受强降雨影响，长江上游金沙江石鼓江段、上游干流朱沱至寸滩江段及岷江、沱江、嘉陵江、涪江干支流等51条河流发生超警以上洪水。其中长江上游寸滩江段及岷江中下游、沱江、涪江、嘉陵江上游及支流白龙江等29条河流发生超保洪水，岷江干流及支流青衣江、嘉陵江上游白龙江及支流白水江等九条河流发生超历史洪水。

预计长江上游寸滩、三峡水库入库今明两天将分别出现74000立方米每秒左右的洪峰流量，均为1981年以来最大洪水，也是三峡建库以来最大入库洪水，预计三峡水库入库流量超过50000立方米每秒的持续时间将达五天。