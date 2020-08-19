中国大使走“人肉地毯”惹争议 当地人称是惯常习俗

一张拍摄于基里巴斯的照片最近引发了争议。照片显示，中国驻基里巴斯大使唐松根在访问该国马拉凯岛的欢迎仪式上，牵着两名身着传统服装的妇女的手，从趴在地上的年轻人的背上走过。

综合英国《卫报》和东网报道，一些观察人士认为，这象征着中国对太平洋岛国影响力的不断增加。

基里巴斯去年9月宣布与台湾断交并与中国大陆建交，唐松根今年3月被任命为中国驻基里巴斯大使。

美国派驻到包括基里巴斯在内五个太平洋岛国的武官康斯坦丁·帕纳约图司令(Constantine Panayiotou)在推特上指责说，这种做法“令人无法想象”，直言没有人或国家可以接受在青年的背上走路，“感谢”大陆的大使令他大开眼界。澳大利亚国会议员戴夫·夏尔马（Dave Sharma）也声称，如果有澳大利亚代表参加这种仪式，自己会很“惊讶”。

不过，基里巴斯人认为中国大使的做法是当地传统习俗，在许多岛国都是惯常做法，照片被故意曲解了。

基里巴斯网友阿德利·兹图赫奇（Adlih Ztuhcs）说，“这是我们对客人以示尊重的仪式，”在婚礼或者欢迎首次到访客人时都会举行这种欢迎仪式，他说，“不要为了迎合我们的故事，来故意歪曲事实。”

澳大利亚国际大学亚洲与太平洋学院副教授卡特琳娜·蒂瓦（Katerina Teaiwa）博士也发推解释说，尽管外界所声称的所谓“象征意义”存在，但马拉凯民众表现出来的尊重与好客超越了任何有关所谓“征服”的暗示。

蒂瓦博士说，马拉凯人按照自己喜欢的方式来迎接尊贵的客人，当地有许多习俗。每个人都不应该那么歇斯底里，要尊重太平洋岛国的文化多样性，岛民也应该拥有其文化自主的权利。

中国驻基里巴斯大使馆昨天在其官方面簿上发布了一份唐松根的声明。

唐松根在声明中说，本月初访问了北塔比特韦亚环礁(Tabiteuea North)、南塔比特韦亚环礁(Tabiteuea South)以及马拉凯岛。使馆团队受到岛上老人、岛委员会及当地人民的热烈欢迎和接待，受到了传统礼节的欢迎，并被邀请参加当地的maneaba仪式，整个团队都沉浸在独特文化和热情好客的氛围之中。”

唐松根还说：“我们的主要目标是让中基关系使得更多基里巴斯人民受益。”

