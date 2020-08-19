香港失业率下跌0.1% 消费及旅游相关行业微升

香港最新失业率为6.1%，较上次下跌0.1个百分点，但与消费及旅游相关行业失业率微升至10.8%，属于沙斯后的高位。

根据香港电台报道，香港统计处表示，经季节性调整的失业率，由4至6月的6.2%，下跌至5至7月的6.1%。就业不足率，由上次的3.7%，下跌至今次的3.5%。失业人数上升至24万2千5百人，就业不足人数就减少约6900人，至13万6千人。

香港政府表示，此次失业率的下跌主要在资讯及通讯业、专业及商用服务业，当中不包括清洁活动，以及教育业。就业不足率方面，下跌主要见于零售、住宿及膳食服务业。与消费及旅游相关行业，即零售、住宿及膳食服务业，合计的失业率微升至10.8%，属于受沙斯打击后的高位，但就业不足率进一步回落。其中，餐饮服务活动业的失业率为14.6%，贴近沙斯后的高位。建造业失业率微升至11.3%，为全球金融危机后的高位。

香港劳工及福利局局长罗致光表示，劳工市场在5至7月仍然严峻，但较4至6月有改善，因为本地疫情在5、6月间大致受控，“保就业”计划也提供支援作用，失业率微跌0.1个百分点。

他展望劳工市场短期内仍面对巨大压力，近期全球及本地感染个案急升，香港在今年余下时间的经济前景变得更不明朗，政府已推出历来最大规模的纾困措施，保障员工就业，当局会继续密切留意相关情况。

