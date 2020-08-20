吹捧过《平安经》的吉林省应急管理厅厅长被查

中国吉林省应急管理厅党委书记、厅长霍云成涉嫌严重违纪违法被查。霍云成曾吹捧过《平安经》，他与《平安经》作者、吉林省公安厅常务副厅长贺电曾经是老同事关系。

据封面新闻报道，中共中央纪委国家监委网站8月19日发布霍云成被查的消息。

霍云成1961年7月出生于吉林舒兰，20岁时参加工作。霍云成早年的工作经历并没有公布，公开的工作简历是从他2000年，在吉林省公安厅任职开始，此后他也在吉林公安系统工作12年。

霍云成先后任吉林省公安厅外管处处长、国内安全保卫局副局长，及长春市公安局副局长、吉林省松原市公安局局长、吉林省白山市政法委书记、市公安局局长职位。

霍云成在2016年4月离开白山市，赴任吉林省政府办公厅党组成员、副秘书长；在2018年10月，任吉林省应急管理厅厅长（局长）。

因作《平安经》被免职接受调查的原吉林省公安厅副厅长贺电，曾是霍云成的上级。

霍云成担任吉林省应急管理厅厅长时，吉林省应急管理厅的微信公众号“吉林应急管理”于5月9日发出《拜读“平安经”感言》，用“儒林巨制”来形容《平安经》这本书。

另外，霍云成任公安局长时提出“打造最稳定边境”口号。

霍云成2011年至2016年在担任白山市政法委书记、公安局长时，曾提出“打造全国最平安城市、最稳定边境地区”的口号，在“破小案”专项行动中破获一批涉及民生的案件。