英国驻华大使：港独非解决香港问题选项

英国驻华大使吴百纳（Barbara Woodward）19日表示，英方认为“港独”绝不是解决香港问题的选项，她并谴责在这座城市中任何形式的暴力。不过，她并未正面回应记者提出的英方对“港独”分子欲在英国成立“流亡议会”持何态度的问题。

据环球网报道，吴百纳19日在新闻发布会上表示，英方认为“港独”不是解决香港问题的选项。英国也希望看到香港的繁荣与稳定。但她拒绝正面回答英方将如何处理前香港众志成员罗冠聪等人欲在英国成立的“流亡议会”的问题。

香港国安法颁布后，罗冠聪、英国驻港总领馆前雇员郑文杰前往英国，他们提出组建“香港流亡议会”。郑文杰接受访问时表示，希望可以推动更多海外港人加入，以令“流亡议会”有更大声势等。

中国驻英国大使刘晓明曾在受访时对此表示，如果英国允许这些人员建立所谓“流亡议会”，将给中英关系制造新的严重障碍。

最近，中英关系因香港、华为等问题而日趋紧张。英国还宣布调整英国国民（海外）护照（BNO）政策，为持有BNO护照的港人提供入籍通道，并暂停与香港的引渡协议。

对此，吴百纳表示，英国的确担忧国安法是否会动摇香港的高度自治与权利自由，不过，中英双方在对待这些分歧上的沟通渠道一直畅通，相信问题最终可通过对话得以解决。

环球网评论说，尽管在具体问题上缺乏正面回应，但吴百纳在香港、经贸等多个问题上，整体调门比此前英国多名议员和政界人士的对华态度有所放软。在当天举行的新闻发布会上，她多次表达英国仍愿与中国保持并深化合作的愿望，认为在非洲、第四次工业革命、气候变化等诸多议题上，中国仍将是英国的密切伙伴。