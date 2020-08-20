中国本月LPR一如预期连四月持平

中国人民银行周四（20日）公布8月LPR（贷款市场报价利率）报价，该报价一如预期连续第四个月持平。

据路透社报道，中国央行公布，8月LPR一年期利率为3.85%，五年期以上品种利率4.65%，为连续第四个月持平，符合市场预期。

业内人士认为，鉴于LPR锚定的基准MLF（中期借贷便利）本月操作利率维持不变，今日LPR报价持平属意料之中，年内进一步下调的概率亦在减小。

上海一银行交易员说：“没什么意外，MLF（利率）没变嘛，这是锚，暂时也没必要（降），除非经济数据再不太好。”

路透此前对31位金融机构人士的调查显示，九成的受访者预计本月LPR报价一年和五年两个期限均会维持不变，另有约10%的人预计会均下调5个基点（bp）。

央行周一对本月到期MLF超额续做，一改此前连续多月缩量续做态势，7000亿元（人民币，下同，1385.35亿新元）的操作规模亦令市场大感意外，利率则连四月持稳。

中国央行2019年8月推出LPR新机制，一年期品种当年内三次下调，累计降幅为16个基点（bp）至4.15%；新增的五年期以上品种2019年8月首次报在4.85%，随后在当年11月下调一次至4.80%。

自2019年8月20日起，中国全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率。LPR报价行按公开市场操作利率（主要指一年期为主的MLF利率）加点形成的方式，向全国银行间同业拆借中心报价。