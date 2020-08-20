中共中央党校召开会议 通报蔡霞严重违犯政治纪律案件

中共中央党校强调，各级党组织和全校教职工要从蔡霞严重违纪案件中吸取深刻教训，举一反三、引以为鉴，提高政治站位，牢记初心使命，在思想上政治上行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致。

中央党校昨天（19日）在官网上提到，退休教师蔡霞今年以来发表有严重政治问题和损害国家声誉的言论，性质极其恶劣、情节极其严重，严重违反党的政治纪律、组织纪律，违反国家事业单位人员行为规范。

校务委员会已决定，开除蔡霞的中国共产党党籍，取消其享受的相关退休待遇。

分管日常工作的副校长何毅亭17日在会议上说，对蔡霞严重违纪问题进行严肃处理，充分表明了校委会坚决做到“两个维护”，坚定不移推进全面从严治党、从严治校的鲜明态度和坚定决心。

何毅亭说：“校（院）是党的政治机关、政治学校，党校教师和教职工是党的科学理论的布道者、党性锻炼的熔炉工、党校形象的代言人，必须坚持党校姓党根本原则，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，时时处处发挥模范带头作用。”

何毅亭要求，全校教职工都要严格遵守党的政治纪律和政治规矩，着力提高用学术讲政治的能力和水平，决不允许散布违背党的理论和路线方针政策的意见，决不允许公开发表同中央决定相违背的言论，决不允许编造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论，决不允许参与各种非法组织和非法活动。

何毅亭也提到，要强化组织观念、严守组织纪律，严格履行因私出国（境）报批手续，如实报告个人有关事项。