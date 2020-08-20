财经杂志《福布斯亚洲》今天发布新加坡富豪榜，其中排在前10名里，有三位富豪都是来自中国的新移民。 排在富豪榜首位的是知名火锅连锁店海底捞集团创始人张勇夫妇。他们以190亿美元（下同，约260亿新元）的身家继续蝉联首富之位。 张勇去年第一次位列新加坡富豪榜，当时他是以138亿美元的身家登上榜首。 今年首次上榜就直接拿下亚军的李西廷，身家为178亿美元。他与张勇夫妇一样，现为新加坡公民。他掌管的迈瑞医疗在中国深圳上市，该公司的股票在冠病疫情期间大受投资者追捧，李西廷的个人身家也随之上涨。 另一名新上榜的富豪李小冬，则是以71亿美元的身家登上十大富豪榜。他在2009年创立了冬海集团（SEA），并在2017年于美国上市这家公司。集团旗下的主要业务有电商平台虾皮（Shopee）、电子游戏平台Garena，以及数码金融服务网络SeaMoney。 资料显示，李小冬出生于中国天津市，目前为新加坡籍。 《福布斯亚洲》提到，虽然疫情导致新加坡经济陷入衰退，过去一年的新加坡股市也下滑21％，但新加坡50大富豪的整体财富仍上升了28％至1670亿美元。 该杂志并写道：“新加坡吸引着世界各地的富豪，为他们提供了港湾，有些富豪还获得了新加坡公民权，新加坡自己也从中受益。”