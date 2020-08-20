日媒：非洲对华为的依存加强

日本媒体报道说，非洲各国正在加深对中国高科技产品的依存。

据日经中文网报道，7月启动新一代通信标准5G专用服务的南非采用了中国最大通信设备企业华为技术的设备。与要求排除中国产品的美国保持距离的趋势在非洲各国显得突出。

南非的通信大型企业Rain采用华为设备，在非洲大陆率先开始提供5G专用通信网的服务。

7月华为主办的在线活动上，非洲企业的身影突出。南非通信与数字技术部部长亚伯拉罕斯（Stella Ndabeni-Abrahams）表示，由于疫情扩大，数字化的重要性正在提升，“为了确保用户的接入，正在与包括华为在内的各大型企业展开合作”。

参加企业之一，肯尼亚的最大通信运营商Safaricom也将讨论在5G基础设施建设中采用华为产品。该公司首席执行官（CEO）约瑟夫（Michael Joseph）2月对路透社表示“或将选择华为”。

美国以信息泄露危险等为由，要求各国排除华为产品。英国、澳大利亚和日本启动了华为产品的排除，但华为在拥有13亿人口的非洲大陆的使用被认为已不可避免。

在南非设有基地的非洲IT（信息化技术）市场调查公司World Wide Worx的CEO Arthur Goldstuck认为，非洲的4G基站七成是华为制造的，如果考虑到在5G中转用，摆脱华为是不现实的。

日经网在报道中评论说，美国政府根据《国防授权法案》，自8月13日起停止从采用华为等中国五家企业产品的企业采购。不过，对于与美国政府交易较少的非洲企业，效果难以期待。

除了华为，其他中国企业也在非洲提升存在感。中兴通讯（ZTE）1月与通信大型企业MTN携手，在东非国家乌干达启动了5G试验运用。

拥有先进面部识别技术的摄像头制造商杭州海康威视数字技术（hikvision）在南非、塞内加尔和肯尼亚等各国得到广泛使用。

中国的对非洲投资和贷款也有利于中国产品。中非国家喀麦隆7月完成的政府的大型数据中心从中国进出口银行获得贷款，华为提供设备。

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）统计显示，2018年中国对非洲直接投资余额达到460亿美元（630.56亿新元）。对于南非等很多国家来说，中国是最大的贸易伙伴国。同时还是基础设施建设资金等的提供方，中国的影响力正在提高。