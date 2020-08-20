稀土出口大降的原因是什么？中国商务部回应

针对中国7月稀土出口同比降约70%，中国商务部新闻发言人高峰今天回应称，今年以来冠病疫情影响，稀土下游企业生产经营活动放缓；中国企业是根据国际市场需求变化和风险情况，开展国际贸易业务。

中国海关总署上周公布数据显示，7月中国出口稀土1620.3吨，较上年同期出口量5243.4吨同比下降69.1%；1至7月稀土累计出口量22,735.8吨，同比下降20.2%。

日本共同社早前分析，中国有可能将限制稀土出口，作为还击美国将中国企业逐出美国市场的报复手段。

据报道，美国有八成稀土依靠中国进口，稀土是军事产业与高科技产业的重要原料，美国的这些产业也依赖中国产稀土。如果中国的出口停滞，可能成为中美关系紧张的另一导火索。

另一方面，中国也将稀土定位为“战略资源”，4月决定设置研发新材料和应用技术的研究中心，体现了不依赖出口，而是用于加强本国产业的方针。

上个月，针对美国宣布批准一笔6.2亿美元（8.5亿新元）的对台军售，包括出售“爱国者-3”（PAC-3）防空导弹进行重新认证，中国政府宣布制裁美国武器制造商洛克希德·马丁公司。中共中央机关报《人民日报》旗下《环球时报》当时称，中国的其他可能制裁，包括切断稀土在内的材料供应，限制洛克希德·马丁的材料供应商在中国的业务。

美国正推进确保稀土的替代供应方，但短期内很难实现。美中两国原计划上周末围绕经贸磋商“第一阶段”协议，举行美国贸易代表莱特希泽与中国副总理刘鹤的会谈，但会谈最终没有举行。

