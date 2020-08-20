爱奇艺涉财务造假 股东百度面临美国集体诉讼

中国影音平台爱奇艺近期传出涉嫌伪造财务数据，遭美国证券管理委员会（SEC）调查后，其大股东百度昨天也遭到美国律师事务所发起集体诉讼。

美国罗森律师事务所（Rosen Law Firm）透过官网称，将接受投资者委托，向百度发起集体诉讼，并指控百度在上市期间作出虚假或误导性声明，以及未披露相关资讯：百度歪曲爱奇艺的财务和经营状况、对爱奇艺控制不力、在相关时间的公开声明是虚假或误导性的。

为此，只要投资者在2016年4月8日至2020年8月13日之间曾购买百度股票，均可加入集体诉讼。截至下午，百度以及爱奇艺均未对此作出回应。

狼群研究（Wolfpack Research）曾在4月发表一个做空报告称，爱奇艺将去年营收夸大了27％至44％，用户数目虚增42％至60％；公司还通过虚报成本来抵消上述虚增收入，维持账目平衡。

报告发布后，爱奇艺股价一度暴跌，但公司过后否认所有指控。爱奇艺首席执行官龚宇也在微信朋友圈发声：“邪不压正，看最后谁赢。”

不过，爱奇艺上周发布二季度财报时确认，该公司正在被SEC调查，要求提供2018年1月份以来的财务记录，并提供Wolfpack Research所提及的财务内容。

据新浪科技报道，爱奇艺随后也回应称，该公司已主动聘请专业顾问进行内部独立审查。

爱奇艺近期发布的财报显示，2020年第二季度该公司营收共计74.12亿元（人民币，下同，约14.67亿新元），同比增长4.25%；净亏损14.38亿元，亏损额同比下降37.59%。