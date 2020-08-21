美民主党党纲发布 不提“一中”政策只留台湾关系法

美国民主党政策纲领（2020 Democratic Party Platform）经过党代表大会表决后正式出炉。党纲在关于台湾的文字上拿掉了2016年纲领中曾出现的“一个中国政策”字眼。

据美国之音报道，美国民主党全国党代表大会周二（18日）表决通过政策纲领，在92页党纲中关于亚太地区的部分提到，“民主党认为中国大陆的挑战并不主要在于军事，但我们会威慑并对侵略做出回应。我们将强调我们对全球自由航行的承诺并抵御中国大陆在南中国海的军事恫吓。”

党纲接着指出，“民主党信守对《台湾关系法》的承诺，也将持续支持台海两岸议题在符合台湾人民愿望与最佳利益的情况下和平解决。”

2016年的民主党政策纲领则写道：“我们信守对‘一个中国’政策及《台湾关系法》的承诺，也将持续支持台海两岸议题在符合台湾人民愿望与最佳利益的情况下和平解决。”

两者相较，“一个中国政策”的字眼消失了。不过，对于民主党新的党纲去掉“一个中国”政策的字眼有何含义，外界又应该如何解读，分析人士有不同看法。

前美国在台协会主席卜睿哲(Richard Bush)告诉记者，政党的党纲其实很难看出候选人或政党的意图。卜睿哲认为，“在我的经验中，党纲的文字(以及从党纲到党纲的变化)对于候选人和相关政党的意图上透露的很少。对我来说，重要的是这句话：‘符合台湾人民的愿望和最佳利益。’”

不过也有观察人士持不同看法，认为“一中”政策字眼被移除是一个重要表态。

“美国台湾观测站”(US-Taiwan Watch)网站共同编辑、密西根大学政治学博士陈方隅受访时分析，一中政策是美国对华政策的重要一环，民主党党纲“拿掉一中政策的意义很重大。”

他说，这个做法表示民主党外交政策团队里“有人非常了解两岸议题，不再是以往那样子的模糊政策带过。这也显示，其实美国一向的模糊政策是发挥作用的，这个‘政策’是可以随时调整，不像一中‘原则’那样子是一个说死的东西。”

陈方隅认为，这个发展反映出三个意义：一是民主党在回应美国总统特朗普的议题设定；二是两大党分别在竞争对中国大陆强硬态度的诠释权；三是美中关系不可能回复到2016年以前的状态了。

至于这是否代表民主党在对台湾的立场上走在特朗普前面，甚至比特朗普政府更积极？对此，陈方隅说，这个动作的象征意义很大，不过“党纲其实没有拘束力，而且党纲不提，也不代表在正式的外交政策要拿掉一中政策”，但无论如何，这都是一个重要的表态。