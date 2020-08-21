阿里过去一季收入增速近乎反弹至疫情前水平

阿里巴巴集团控股有限公司过去一个季度的收入增加了超出预期的34%，表明中国消费者的信心正从疫情造成的谷底迅速恢复。

据彭博社报道，阿里巴巴20日发布公告，截至6月30日的一个季度收入增长至1538亿元人民币（304.20亿新元），而市场平均预估为1,481亿元人民币。净利润为476亿元人民币，预估则为245亿元人民币。阿里巴巴持股33%的蚂蚁集团在截至3月底的一季利润增长了近六倍达到13亿美元（17.77亿新元），令人在其于香港和上海两地上市前一窥其财务状况。

彭博在报道中评论，阿里巴巴正受益于中国消费者支出的逐步回升，中国经济在全球范围内首批从大流行中复苏。阿里巴巴及其主要竞争对手京东在今年6月的促销活动中斩获创纪录的销售，因大幅打折吸引了因全国抗疫而推迟购物的消费者。与此同时，阿里巴巴需要抵御来自京东、腾讯和字节跳动等公司遍及在线零售、食品配送和云计算等各个领域日趋激烈的竞争。

阿里巴巴6月当季的收入增长可能已经从中国抗击疫情的不利影响中全面恢复。4月、5月份的时候用户参与及交易量就已经反弹到了危机之前的水平。

阿里巴巴夏季6.18购物节活动录得了创纪录的6980亿元人民币收入，达到京东的两倍以上。阿里巴巴与品牌和政府共同发放140亿元人民币补贴，推动了销售。

不过阿里巴巴的市场地位正在被多个竞争对手侵蚀。新贵拼多多以便宜的价格吸引了小城镇买家。京东已将其在消费电子领域的传统实力扩展到杂货业，超市商品是其上半年收入中贡献最大的商品类别。