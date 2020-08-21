黎智英涉恐吓记者 事主患上适应障碍症

香港壹传媒创办人黎智英在2017年6月4日，涉嫌在集会后因不满《东方日报》的一名记者拍摄而恐吓对方。黎智英昨日（20日）在法院否认刑事恐吓罪，事主则称自己因担心被对方袭击，事后受失眠困扰，被医生诊断患上“适应障碍症并发忧郁情绪”。

据《星岛日报》报道，《东方日报》记者昨日供称，他在2017年6月4日被指派到维多利亚公园进行采访工作，采访对象是黎智英。记者在拍摄民主党创党主席李柱铭和黎智英时，被黎智英怒瞪两至三次。集会结束后，虽然自己停止拍摄，但黎智英却对自己出口辱骂。

该记者说，当时黎智英距离自己很近，他担心会受到对方的袭击，所以当晚返公司后报警。

控方在庭上播放由该记者拍摄的影片，片中有黎智英曾两度“怒视”的画面；另一段视频则由记者的同事所拍摄，画面中可见黎智英手指记者脸部辱骂。

涉事记者透露，自己事件发生后一度失眠，生怕有人会伤害他，以至于需要接受心理医生和精神科医生治疗，并须服用镇静剂。该记者说，他确诊患上适应障碍症并发忧郁情绪（adjustment disorder with depressed mood）。

黎智英2018年曾向警方进行一次录影会面，称该记者追踪他多年，记者曾多次为了挑衅他使用近镜拍摄。黎智英承认曾以粗言秽语责骂事主和“搞”他。黎智英解释说，“搞”的意思是向法庭申请禁制令或向警方报案。

黎智英2020年2月28日被警方拘捕，被控刑事恐吓罪，被指2017年6月威胁该记者，使其人身受伤害并意图使他人受惊。

黎智英继续获准以现金4000元（港元，705.7新元）担保外出，期间不得离港。黎智英此前多次向裁判法院和高等法院申请撤销禁离港令，但均被拒绝。