王金平︰国民党需尽快布局2022 否则坐以待毙

台湾前立法院长王金平昨日（20日）受访时指，国民党主席江启臣应该把各县市候选人定下来，展开2020市长布局，尤其高雄一定要出奇招，否则只能坐以待毙。

据联合报报道，王金平认为，国民党的领导者必须有决心去牺牲奉献，重振党魂、走入群众才能让人民感动，自私怎么能领导整个党？党中央还要做到知己知彼、重新扩大组织，否则只有保守、没有突破性作法，面对民进党不断扩展，国民党却一直萎缩，怎么跟人家打仗？

面对接下来的2022年，王金平直言，江启臣这时应该把县市长候选人定下来，要有积极的创造性政策、口号，才能振奋人心，现在就该设想各县市如何布局，培植相关人选，并协助现任县市长连任成功。对于台北市长要找谁选，他认为国民党立委蒋万安很被看好，但自己要主动一点，国民党中央也要指导，若有其他人选也能参考，推出最有希望胜选的人。

王金平提到，高雄更是要出些奇招。其实党内还有很多不错的人选，若外地有适合的人可以先迁户籍到高雄准备，否则只有坐以待毙。国民党中央必须知己知彼，掌握自己的条件状况、社会的氛围以及可能的竞争者的状况。

被问及江启臣会不会被党内逼宫？王金平说，不知道，但何必这样呢？他反问说，再选出的人一定就比较好、比较理想吗？虽然江启臣不是完美的，但起码是想积极作为的，大家可以从各方面协助。

至于自己是否有可能参选国民党主席，王金平表示自己已经退休了，不过只要党主席需要，一定都会从旁积极协助。