中国科技人力资源总量继续保持世界第一

中国科技人力资源总量达1亿154.5万人，规模继续保持世界第一。

据第一财经20日报道，中国科协调研宣传部联合发布的报告《中国科技人力资源发展研究报告（2018）》指出，中国科技人力资源总量破亿，比世界上绝大多数国家的总人口还多。目前人口超过1亿人的国家只有中国、印度、美国、印尼、巴西等约13国。

不过该报告课题组研究组组长黄园淅说，“科技人力资源的概念不同于科技人才，科技人才指的是在科技岗位上工作的人，而科技人力资源是具备了从事科技相关职业的潜力，他们不一定在科技岗位上工作，而是具有这些能力，是一种资源储备。”

黄园淅指出，除了总量居于全球首位，中国科技人力资源的结构也在不断优化，学历层次在提升。

从R&D（科研）人员密度来看，中国R&D研究人员2017年达到174万人年，居世界之冠。但每万从业人口中R&D研究人员数量仅22.4人年，法国、日本分别为103.4人年、100.1人年，与发达国家的差距依然明显。

另一个值得注意的趋势是，中国海外科研人员回流趋势不断增强。报告称，在10万份研究样本中，2010至2013年，中国净流出科研人员1879人次，但到了2014至2017年，净流出降至513人次。回流人才主要来则自澳大利亚等发达国家。