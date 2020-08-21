北大教授林毅夫：中国实现3%增长较合适 给明年留空间

中国新结构经济学研究院院长林毅夫认为，今年要充分利用政策空间，如果实现5.3%的增速，有望实现两个翻一番目标。他认为，未来中国仍具有8%的增长潜力。

据《新京报》报道，林毅夫19日在在北京发表题为“新冠肺炎疫情与中美摩擦双重背景下的中国经济发展”的报告。

他写道，中国在过去41年改革开放过程中，保持了每年9.4%的平均增速，未来每年仍有8%左右的增长潜力。对比二战后发展较好的东亚经济体，例如日本，当这些经济体处于中国目前发展阶段之时，随后都能维持8%至10%的增长，所以中国也有可能保持这一增速。

2020年是中国全面建成小康社会的收官年，也是第一个百年奋斗目标的决胜年。两个重要的量化指标是“两个倍增”，即国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。要实现“两个倍增”目标，中国经济需要保持每年7.2%的增速。

林毅夫分析说，今年一季度中国GDP下滑6.8%，二季度恢复正增长，上半年整体的增长率为至1.6%。今年能不能实现第一个百年目标，主要靠下半年，全年要达到5.3%的增长，下半年必须有12.2%的增长，这不是不可能。但是“有可能达成目标，与是否要把政策空间全部用上是两回事。”

林毅夫指，中国今年实现3%左右的增长，给明年留一定空间，这样的安排是比较合理的。全年增长3%，下半年的增长率只需达到7.6%。

然而，如果今年全年增长率低于5.3%，“两个倍增”的目标就难以实现。林毅夫认为，如果今年实现3%的增长，明年保持3%的增长，到2021年就可以实现“两个倍增”目标，仍可满足在第一个百年目标。