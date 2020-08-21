台湾桃园弒母案嫌犯被判无罪 国民党吁正视司法体制缺陷

台湾桃园弒母案的凶手20日被改判无罪，国民党对此呼吁民进党持续司法改革，提升社会各界对司法的信任度。

据镜周刊报道，台湾高等法院昨日二审宣判，将涉事男子判为无罪。法院认定他吸毒诱发急性精神病症，案发时处于脱离现实，丧失辨识能力，因此改判无罪。

桃园梁姓男子梁崇铭2018年因毒瘾发作，在家拿着菜刀朝母亲狠砍37刀，在母亲不治后，还砍下头颅自12楼丢下。

该案经桃园地院审理，一审认定梁男杀害直系血亲，判决无期徒刑，今二审则认定梁男杀母时意识不清，改判无罪，仍可上诉。

据香港中通社报道，台湾卫福部就此案指，将在两个月内设置首间司法精神病院。国民党21日指，这次判决引用减、免刑法条引起各界高度议论，显然不符合大众认知，呼吁民进党当局应持续司法改革，提升社会各界对司法的信任度。

国民党指出，先前铁路警察李承翰因公殉职，凶嫌一审因精神鉴定获判无罪后，各界即呼吁当局应该尽快筹设司法精神病院。但判决迄今超过三个月却未见具体进度，这次判决再次突显设立司法精神病院的急迫性，也让民众看到过去三个月政府的失能。

国民党认为，这项判决与社会期待公理正义伸张的落差极大，突显司法改革的路还很长。鉴于当前司法审判体系无法获得人民信赖，呼吁台湾总统蔡英文应正视司法体制的缺陷，提升司法改革步调，让台湾司法制度真正成为公平正义的防线。