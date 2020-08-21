台湾和索马里兰建交不用“中华民国”字眼 蔡英文被指涉外患罪

台湾与索马里兰（Somaliland）建立官方关系，互设代表处，但没有使用“中华民国”字眼，而是以“台湾”这个地理名词取代。台湾反仇恨政治动员公民团体发起人毛嘉庆与网红直播主高钧钧、寒国人21日到台湾高检署，告发台湾总统蔡英文、台湾外交部长吴钊燮和外交部发言人欧江安涉犯《刑法》中的外患罪。

据《中时电子报》报道，毛嘉庆指，依目前宪法，名称应该是“中华民国”，而不是“台湾”或“中华民国台湾”。蔡英文与吴钊燮在与索马里建立官方关系上，刻意不使用正确名称，而是以“台湾”这个地理名词取代，欧江安甚至对外公开表示，“一中原则”为“可笑而荒谬”，显示其完全拒绝接受“一中原则”。

毛嘉庆认为，直属蔡英文的台湾外交部是刻意以“台湾”取代“中华民国”，蔡英文与吴钊燮就必须负起责任。这次开设驻索外馆一事，明显触犯《刑法》第114条外患罪。

毛嘉庆认为，外交首重对等互惠，政府是否提出建立邦交要求必须对民众明白交代，即便被拒绝也要说明始末。如果被拒，也要说明是否要求以“中华民国驻索马里兰共和国代表处”为名设立办事处，如果没有提出此要求，是什么原因也要说清楚。

高钧钧认为，蔡英文作为总统，表述必须精准正确。人民要的只是宪法明定的名称“中华民国”。