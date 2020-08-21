中印司长磋商边境事宜 同意推动局势继续降温

中国和印度举行司长级别的磋商，双方同意推动中印边境局势进一步缓和降温。中国驻印度大使孙卫东也在视频会议中表示，中国把印度当作伙伴而不是对手，希望双方以成熟理性的方式看待彼此不同。

据中国外交部边界与海洋事务司微信公号“边海纵横”报道，中国外交部边界与海洋事务司司长洪亮8月20日同印度外交部东亚司联秘史耐恩，以视频方式共同主持中印边境事务磋商和协调工作机制会议。两国外交、国防、移民等部门代表参加。

双方回顾了近期中印边境地区形势，积极评价两国一线部队脱离接触取得的进展。双方同意认真落实两国外长和边界问题特别代表达成的共识，继续保持军事和外交渠道对话沟通，推动中印边境局势进一步缓和降温，妥善处理现地剩余问题。

另据中国驻印度大使馆官网报道，中国驻印度大使孙卫东8月18日与中印两国青年举行视频座谈会，印度部分高校中文系教授、中文专业学生、留印中国学生代表等近百人参加。

他强调，中国对印基本政策没有变，把印度当作伙伴而不是对手，把印度视为机遇而不是威胁。

孙卫东表示，中印关系不应受一时一事干扰，要看到两国友好合作是主流和大势。中方希望把边界问题放在双边关系的适当位置，通过对话协商妥善处理分歧，推动双边关系早日重回正轨。