王毅同巴基斯坦外长举行第二次中巴战略对话

中国国务委员兼外长王毅昨天在海南保亭同巴基斯坦外长库雷希举行第二次中巴战略对话。王毅强调，中巴双方在疫情期间确保中巴经济走廊重要项目不裁员、不撤人、不停工，为全球抗疫合作树立了典范。

根据央视新闻报道，王毅表示，中巴是全天候战略合作伙伴，高度政治互信是两国关系的本质特征，相互坚定支持是两国关系的优良传统。无论国际地区形势如何变化，无论面对什么样的困难和挑战，中方对巴政策都不会改变。双方要把中巴关系的本质特征和优良传统不断传承弘扬下去。

王毅指出，冠病疫情发生以来，中巴双方同舟共济、守望相助，推动两国生产生活逐步恢复正常，共同发出反对将疫情政治化、病毒污名化的响亮声音，坚持不懈推进“一带一路”建设，确保疫情期间中巴经济走廊重要项目不裁员、不撤人、不停工，为全球抗疫合作树立了典范。事实再次证明，中巴“铁杆”情谊经受住了考验，保持了钢铁般坚强，焕发出旺盛活力。

王毅强调，当前形势下，中巴双方应进一步加强协调合作，维护好两国共同战略利益，为促进地区和平稳定与发展作出共同贡献。双方要继续加强抗疫合作，携手最终战胜疫情。中方愿同巴方及时分享疫情防控常态化经验，继续同巴开展抗疫物资合作，优先选择巴作为新冠疫苗国际合作伙伴。双方可在严格防控前提下逐步恢复人员往来，共同促进国际抗疫合作，推动构建人类卫生健康共同体。要保持高层接触和密切战略沟通，引领双边关系发展。要高质量推进中巴经济走廊建设，更多聚焦经济社会发展、创造就业和改善民生。要加强数字和卫生健康领域合作，推进三方合作，给巴民众带来更多实实在在的福祉。要加强双方在金融、缓债、农业、减灾等领域合作，共同实施好中巴自贸协定第二阶段协议，推动双边关系再上新台阶。

库雷希表示，与一些国家间关系建立在交易基础上不同，中巴关系具有坚实战略基础，两国命运紧密相连。巴领导层全力支持加强对华合作，各界对发展对华关系具有高度共识。巴方坚定支持中方所有核心利益和重大关切，愿与中方共同规划未来合作愿景，巩固和发展牢不可破的双边关系。巴方感谢中方为抗击疫情提供的大力支持帮助，希与中方开展包括疫苗研发在内的各项合作，共同反对将疫情政治化、污名化。巴方愿同中方全力推进巴中经济走廊建设，进一步深化在科技、农业、金融、信息、减灾等领域合作。

双方还就阿富汗等国际和地区问题深入交换了意见。