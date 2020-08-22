中国商务部和烹饪协会起草宴席节约服务规范：提倡设立专业点菜师

为贯彻落实中国国家主席习近平关于坚决制止餐饮浪费行为的指示精神，中国商务部服贸司和中国烹饪协会起草了《宴席节约服务规范》（征求意见稿），对经营服务通用规范、职业道德、宴席服务节约标准等三大方面提出了几十条规范意见，包括提倡设立专业点菜师。

根据澎湃新闻报道，在经营服务通用规范方面，征求意见稿提及，餐饮服务单位应在宴席菜单备注单个菜品主材重量，对服务员进行点菜培训，对每个宴席套餐提出食用人数的建议。提倡设立专业点菜师。

征求意见稿还提到，餐饮服务单位应坚持文明经商、诚信经营、价格公道，不宜设置最低消费，应向顾客明示所有服务项目和收费标准，不得在明示的价格外增加收费，应提供与收费标准相符的服务及发票。

在职业道德方面，征求意见稿提到，宴席服务人员应具备真诚守信、一丝不苟的职业素养，对顾客提出的服务需求认真履责，时刻保持倡导节约的正确引导，在介绍或推荐菜品时，严禁诱导顾客超出正常范围的点餐消费。

在宴席节约服务标准方面，征求意见稿提及，在推荐或介绍菜品时，应主动告知顾客菜品重量，明确提示适度点餐、反对浪费行为。餐饮服务单位在宴席主持词、祝福语等设计过程中，可加入“节约消费”、“减少浪费”等内容，并主动向顾客宣讲。

征求意见稿还提到，宴席结束后，餐饮服务单位可对厉行节约的顾客给予一定奖励或优惠，比如通过发放节约优惠券等方式适当进行表扬激励。