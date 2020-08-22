国台办批OTT禁令致两岸脱钩　陆委会：陆断自由行才是制造障碍

台湾经济部近日预告将禁止台湾任何单位代理大陆OTT TV服务，并强化对陆资来台的管理规范，被大陆国台办批评是在制造两岸“脱钩”。对此，陆委会昨晚回应，政府在控管风险的前提下，积极维护两岸经贸交流合作及发展，今年1至7月两岸贸易成长即为明证，陆方指控昧于事实，并指责大陆停止陆客来台自由行才是制造障碍。

根据东森新闻台报道，陆委会表示，政府依据实务管理经验及情势变化，持续对陆资来台投资管理规范进行滚动检讨，本次修正《大陆地区人民来台投资许可办法》，是考量国境投资模式之多元化，实务上发生陆资规避审查、违法绕道来台投资日多，为导正交流秩序，维护国内营商环境、产业发展及关键技术等，参考美、日、德强化审查之作法，研议对陆资进行更妥适细致的规范。

陆委会指出，有关对于OTT TV强化管理，是因政府并未开放中国大陆OTT TV来台投资，但仍有陆方OTT TV业者透过迂回方式，委由台湾业者代为经销，并在台从事刊登广告、招收会员等业务推广活动，“因此，政府修法以有效遏阻陆方OTT TV在台违法落地，匡正巿场秩序，同时提升台湾网路视听服务内容之制播能量及竞争力。”

陆委会强调，政府在控管风险的前提下，积极维护两岸经贸交流合作及发展，今年1至7月两岸贸易成长即为明证，陆方指控脱钩，显昧于事实，“去年以来，大陆片面停止陆客来台自由行，并为两岸经贸交流设置政治前提，是谁伤害两岸人民福祉，是谁因政治因素迫两岸脱勾，人民的眼睛雪亮，自有公评。”

