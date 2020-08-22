路透：TikTok最早将于下周一起诉美国政府

TikTok正准备对美国总统特朗普8月6日颁布的第一道行政令提起诉讼，该行政令禁止美国任何个人和企业与TikTok及其中国母公司字节跳动进行交易。诉讼最早将于美国当地时间下周一发起。

根据路透社报道，一名要求匿名的消息人士称，TikTok的诉讼请求与8月6日特朗普颁布的行政令有关。该行政令要求美国商务部长提交一份字节跳动及其子公司的交易清单，相关交易将在45天后（9月20日）予以封禁。

据了解，TikTok起诉的依据是，本月6日行政令援引《国际紧急经济权力法》（IEEPA），并没有遵循正当程序。消息还称，TikTok还将对白宫视其为美国国家安全威胁提出反对意见。

目前尚不确定TikTok将在哪家法院提起诉讼。该公司此前曾表示会尝试多种法律手段，该公司员工也在自行准备上诉。

TikTok以轻松愉悦的舞蹈视频及在青少年中的超高人气而著称。然而，美国政府担心其用户数据可能被共享给中国政府。

字节跳动拒绝对此发表评论，一名美国白宫发言人也拒绝予以置评。

TikTok针对8月6日行政令发起诉讼，可能不会改变字节跳动必须拆分TikTok美国业务的结局。这是因为，8月14日特朗普要求TikTok出售的行政令并不受司法审查约束。不过此举表明，字节跳动正在寻求一切可使用的法律武器，以防TikTok被廉价出售。

特朗普本月14日再次发布行政令，要求字节跳动必须在90天内剥离TikTok美国业务。字节跳动与微软、甲骨文等潜在收购方不断谈判，字节跳动的部分美国投资者也可能加入最终交易，占据部分股权。

特朗普政府正在加大力度，清扫美国数字网络中的中国应用。除TikTok外，特朗普也发布了一项行政令，禁止美国任何个人和企业跟腾讯旗下WeChat进行交易。

