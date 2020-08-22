乐山五通桥出现刺激性气雾 官方：系少量氯化氢气雾散发

四川乐山五通桥区盐磷化工循环产业园区（南部）昨天出现带有刺激性气雾，乐山市应急管理局、乐山市生态环境局昨天联合发布通告称，四川永祥多晶硅有限公司（老厂区）前天因无电无水，该公司尾气淋洗系统不能正常发挥功能，导致装置泄压排入淋洗系统的气体未能充分吸收处理，形成含有少量刺激性氯化氢的气雾散发至空气中。

根据《新京报》报道，乐山群众反映五通桥区盐磷化工循环产业园区（南部）出现带有刺激性气雾，经当地专家组初步调查，主要原因是：受“8.18”特大洪涝灾害影响，四川永祥多晶硅有限公司（老厂区）为保障安全，主动紧急停车，随后厂区被淹；8月20日上午，因无电无水，该公司尾气淋洗系统不能正常发挥功能，导致装置泄压排入淋洗系统的气体未能充分吸收处理，形成含有少量刺激性氯化氢的气雾散发至空气中。

乐山市、区两级环保部门昨晚22时对厂区周边及五通桥城区空气质量进行的流动连续应急监测显示，空气中的氯化氢、氟化氢、氯气、氨气、VOCs（挥发性有机物）等指标均未检出；对涌斯江、岷江断面水质进行的采样监测显示，所测指标均未超标。

舍身公司永祥股份今天也在声明中回应称，旗下所涉单位永祥树脂、永祥多晶硅、永祥新材料、永祥硅材料的设备、装置等一切正常、安全、可靠。同时，公司将继续按既定计划，全面开展清淤、清理工作，争取尽快复产。