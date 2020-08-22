台湾将成立F16战机维修中心

瞄准亚太国家F16战机维修需求丶具有庞大商机的台湾F16维修中心，确定将在下周五成立，除有美商洛克希德马丁公司的贵宾到场之外，汉翔公司邀请由台湾总统蔡英文主持F16战机维修中心揭牌典礼，届时除将展示整合上下游厂商所具有的强大维修能量之外，也将正式向亚太国家发出欢迎来台维修战机的讯息。

根据《自由时报》报道，汉翔公司先是在今年7月获行政院指定，为F16战机维修中心的主办厂商，汉翔接续在本月14日举办台湾厂商明会，共有109家厂商及法人团体参与，会以公开且透明化的规则、程序，并透过徵选机制，使有能力的厂商取得制造资格。

汉翔公司今天发出新闻告示，为满足F16机队妥善，未来将产生庞大维修需求，以因应产业经济规模所需，公司将于28日在沙鹿厂区举行“F-16维修中心成立典礼”，这是台湾国防自主很重要的一步，敬邀台湾人共同见证这历史性的一刻！

台湾空军现役的142架F16战机正分批由汉翔公司进行性能提升，空军向美採购的66架F16V型战机，未来也将交由汉翔公司维修，总数达到208架，是亚太国家当中，拥有F16战机数量最多的国家。亚洲国家当中，南韩拥有约180架丶新加坡70架丶泰国有60余架丶印尼现役有33架并且提出增购两个中队约36架的军购案，印度则是F16战机的潜在使用国家。

相关人士今天说，洛马所授权的维修商很少，且大部分都在美国本土，洛马先前与台湾签署共同推动设立F16战机维修中心合作备忘录，28日更是出贵宾代表见证F16战机维修中心的揭牌，这不仅是对台湾军事合作的肯定，也是双方相互的信任。

学者专家曾分析指出，因为美国的维修成本较高，台湾相对低廉实惠，若在台湾设立维修中心，亚太国家的F16战机都可以到台湾维修，设立维修中心更能让汉翔及与汉翔合作的厂商受惠，但是此事涉及甚广，不能以单一厂商就可以独力完成，筹组国家队有其必要，这项计画若能落实，获利的金额难以估计，每一个国家使用战机的相对寿命都不同，以一架F16共40年的寿期估算，每架F16约有35%的维修成本，届时因维修他国战机所进帐的维修利润将相当可观。