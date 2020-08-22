中国国务院有关部门启动第二轮危化品专项检查

中国国务院安委办、应急管理部昨日动员部署硝酸铵等爆炸性化学品第二轮专项检查。首专项检查后，提前当地政府关闭企业四家。

根据央视新闻报道，当局于本月7日至17日进行首轮检查，共派出3048个检查组，排查相关企业8895家，发现隐患问题22295项，其中重大隐患59项，停产停业整顿企业42家。

其中，天津市部署危化品安全隐患大起底、大排查、大整治，围绕危化品生产、储存、运输等环节，抓住港口、码头等重点，全主体、全品种、全链条、全环节、全覆盖排查整治。

河北省组织对化工企业的原料库、中转库、成品库、危废库进行重点检查，目前各市已组织专家开展全面摸底排查。

山西省组织专家进行隐患排查，对中煤平朔能源化工公司检查中发现的中转库房超量存放硝酸铵问题，召集企业和平鲁区政府紧急会商，责令企业停产，采取措施减少库存量，并落实安全防范措施。

河南省安委办紧急部署开展易燃易爆危险化学品专项检查整治，提出迅速对两类危化品，即硝基化合物等易燃易爆危化品和液氨等易燃有毒气体危化品进行全面排查，分类建立危化品企业档案。

北京、山东、江苏、湖南、西藏、甘肃、宁夏等地立即对辖区内涉及硝酸铵的危险化学品生产、经营单位开展排查，全面摸排底数，按照“一企一策”精准监管，对发现的问题隐患严肃查处。