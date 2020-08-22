片仔癀上半年净利同比增15.84%

片仔癀发布今年上半年度报告，报告期内，公司实现营业收入32.46亿元（人民币，下同，6.43亿新元），同比增长12.16%；归属于上市公司股东的净利润为8.65亿元，同比增长15.84%。其中，销售费用为3.24亿元，同比增长35.36%。

根据《新京报》报道，片仔癀的主营业务为医药行业、医药商业、医药工业、化妆品和护肤品、食品销售。报告期内，研发费用为5436万元，同比增长4.31%。

在新药开发方面，片仔癀着力推进11个在研新药项目，多个项目取得重大进展，其中，仿制药PZH2310、PZH2312已提交上市注册申请并进入补充资料阶段；治疗广泛性焦虑症新药PZH1204、治疗肠易激综合征新药PZH1201、治疗骨关节炎新药PZH1203进入临床研究阶段。

在大品种培育方面，继续围绕片仔癀及其他自主优势品种开展大品种技术提升系统研究，精准推进片仔癀等独家品种的“中医药现代化”进程，继续深入开展片仔癀治疗肝癌药效与免疫机制研究、片仔癀治疗带状疱疹、膝关节置换术后等临床研究及药理毒理、临床、质量标准等40余项研究课题。

今年4月3日，片仔癀参股投资设立漳州高科片仔癀防护用品有限公司。疫情期间，为缓解某些防疫物资的生产原材料紧缺性，片仔癀紧急寻找福建省内合适的生产厂家，并在短期内完成了设备搬迁、调试和生产等。

7月24日，片仔癀发公告称，为完善公司的产业布局，丰富公司的产品管线，公司以自有资金累计约4447.59万元，向龙晖药业进行出资控股，并取得龙晖药业51%的股权。7月底，双方完成相应的工商变更工作。

据悉，龙晖药业拥有中西药品批准文号115个，特别是安宫牛黄丸（双天然）及西黄丸（双天然）等传统经典中成药具有较高的市场价值。片仔癀表示，出资控股龙晖药业有利于丰富公司的产品管线，对公司布局传统中药名方起到积极作用。