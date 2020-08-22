雅诗兰黛：全球裁员不影响中国市场

雅诗兰黛全球裁员约2000人，但该裁员计划不会影响中国市场。

根据澎湃新闻，全球三大化妆品巨头之一的雅诗兰黛前天公布最新财报。截至6月30日的第四财季，公司净亏损4.59亿美元（6.3亿新元）。同时，雅诗兰黛表示，受疫情影响，将在全球范围内削减约1500至2000个工作岗位，约占其员工总数的3％，还预计将关闭约10％至15％的独立门店。

对于来自于总部全球裁员的计划，雅诗兰黛中国方面回应称，中国市场不受裁员计划的影响，同时还会继续加大在华投资。

“中国已是雅诗兰黛集团全球最大的国际市场，始终保持强劲增长，更是在今年3月恢复双位数增长势头。尽管疫情冲击给全球经济局势带来诸多动荡，但并未影响雅诗兰黛集团在中国的长期投资规划。雅诗兰黛集团对中国市场的承诺始终不变，将继续加大投资。” 雅诗兰黛中国在回应中表示。

雅诗兰黛与倩碧品牌于1993年进入中国市场，在上海设立第一个销售柜台。2002年7月雅诗兰黛集团正式成立在中国的全资子公司。目前，雅诗兰黛集团已在国内拥有雅诗兰黛、海蓝之谜、魅可、倩碧等14个品牌。

今年上半年，雅诗兰黛集团还宣布在华投建全世界级的研发中心。当时，雅诗兰黛集团中国总裁樊嘉煜表示，“即将在华投建的全新世界级研发中心，将进一步协助深化中国高端美妆行业在全球科研领域的领导地位，赋能中国、亚太地区乃至世界各地的突破性美容创新”。

今年6月，雅诗兰黛旗下香氛品牌KILIAN（凯利安）和Editions de Parfums Frédéric Malle（馥马尔香水出版社）全球新概念暨中国首店登陆上海国金中心。