马英九批蔡英文不认“九二共识” 总统府：悖离国际现实 令人高度遗憾

台湾前总统马英九今天批评现任总统蔡英文因不愿意接受“九二共识”而把台湾带上战争边缘，台湾总统府发言人黄重谚表示，马英九的说法，不但悖离国际现实，身为卸任总统，竟然把国民拥有自由民主视为对北京的挑衅，更是令人高度遗憾。

根据联合新闻网报道，黄重谚说，对于国际情势有基本掌握的人都知道，当前在台海乃至于西太平洋地区，以包括军事在内等单边行为冲击区域安全稳定的是中国大陆，不是台湾，而守护国家主权，捍卫国人的自由民主，更是总统的责任，而不是挑衅。

黄重谚指出，马英九认为接受“九二共识”才能避免战争，但事实上中国的“九二共识”就是“一中原则、追求统一的九二共识”，北京当局从未接受马英九口中的“一中各表”，更不容中华民国有生存空间，只有矮化台湾的“一国两制”，而这也是全体台湾人所共同反对的。

黄重谚表示，无论基于个人乡愁，或因为对国际现势的缺乏认识，身为一位卸任总统，马英九不与台湾人站一起反对北京的威胁打压，反过来指控政府守护国家主权是“把国家推向战争边缘”，这样的说法极不恰当，国民也不会认同。

黄重谚表示，过去这段期间，台湾善尽作为国际社会一员的责任，勉力为区域的和平稳定以及国际社会福祉做出贡献，而面对大陆各项威胁打压，我们应该做的，不是放弃自己的自由民主，不是退让国家主权，而应该更团结一致，争取更多来自国际社会的认同与支持，并共同努力对抗极权的威胁，这才是真正保卫台湾的方法。

至于马英九指称，当前政府因为不接受“九二共识”而造成经济不振，黄重谚则表示，马英九大概忘了当年政党轮替时，坚守“九二共识”的马政府交给新政府的是陷入负成长的总体经济，相较于四年后的现在，台湾在总体经济上的表现，马英九当年的治理能力如何，当年知名的国际媒体已早有评价。