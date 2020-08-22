山东省农科院：发表论文和授权专利不再奖励

山东省农业科学院日前明确了人才制度改革以破除“四唯”（“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”），其中包括发表论文和授权专利将不再被奖励。

根据新华社报道，山东省农科院副院长张立明介绍，这是他们结合工作实际出台的破除“四唯”具体做法，希望在有“破”有“立”中体现农业科研机构特色，引导科研人员到生产“主战场”上去实现人生价值。

此外，符合下列九种情况之一的科研人员，可在山东省农科院直接竞聘专业技术四级及以上岗位。其中包括：单一品种成为全国前三大品种或山东省第一大品种；单一产品市场占有率达到全国前三位，或应用覆盖率达到全国10%及以上；单项技术被列为农业农村部主推技术、“十大引领性技术”，或制定国际标准；突破行业科技领域“卡脖子”关键技术；单项科技成果转化到账经费1000万元（人民币，下同，198万新元）及以上；创办科技型企业年产值1亿元以上；成果转化专职人员促成技术成果转化年度累计到账经费5000万元及以上；创建乡村振兴模式样板，或管理服务创新形成模式样板，并由上级主管部门发文在全国或山东推广；长期扎根基层生产一线，服务“三农”，贡献突出并得到社会广泛认可。

山东省农科院人事处副处长徐绍建说，他们按照农业科研机构的工作特点和研究领域，突出“一票肯定”，以科技成果产生的影响、实际贡献和应用效果为评价导向，建立岗位竞聘“绿色通道”。比如，对育种的科研人员，就看育出品种的推广面积或者转化价值；对做技术研究的科研人员，就看技术的应用覆盖率和认可程度；对于专职进行成果转化的科研人员，就看成果转化取得效益；对于推广服务的科研人员，就看服务水平贡献是不是得到广泛认可。